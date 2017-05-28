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12:11 (мск), источник: БЕЛТА

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 29 мая

Ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы.

Источник: БЕЛТА

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 29 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер будет юго-западный, западный 6−11 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 16 градусов тепла. Днем будет 20−25 выше нуля, по югу — до 27 градусов со знаком плюс.

В связи с установившейся в некоторых регионах страны высокой пожароопасностью синоптики рекомендуют быть осторожными с огнем в лесной зоне и на дачных участках.

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