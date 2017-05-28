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12:14 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь попала в Топ-10 стран с самым низким рейтингом свободы СМИ

Согласно рейтингу Американского института исследования социального мнения (Институт Гэллапа), Беларусь занимает 9-е место снизу в рейтинге свободы СМИ из 131 государства мира.

Хуже, чем в Беларуси, дела с независмостью прессы обстоят лишь в Республике Конго, Йемене, Венесуэле, Украине, Габоне, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Мавритании, сообщает Thinktanks.by.

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Как отмечает Институт Гэллапа, результаты из Молдовы, Беларуси и Украины отражают текущее отсутствие журналистской независимости в большинстве стран бывшего Советского Союза. Примечательно, что Российскую Федерацию американские ученые не включили в список стран с низким уровнем свободы СМИ.

Европейские страны доминируют в рейтинге доверия к СМИ. Более чем 90% жителей Дании, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии и Швеции считаеют, что их средства массовой информации имеют много свободы. США отстоит от них чуть ниже в рейтинге, где в независимость СМИ верят 82% респондентов. В 2015 году такое доверие проявлял 81% опрошенных.

Результаты рейтинга основаны на телефонных опросах и интервью «лицом к лицу». Было опрошено примерно 1000 взрослых в возрасте от 15 лет и старше в каждой стране.

ТОП-10 стран с самым низким уровнем свободы СМИ Молдова 35% Беларусь 32% Респ. Конго 30% Йемен 30% Венесуэла 29% Украина 29% Габон 29% южный Судан 28% Демократ Респ. Конго 26% Мавритания 22%.

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