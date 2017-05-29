Внуки Пугачевой называют ее Аллочкой
Внуки Аллы Пугачевой никогда не называют ее бабушкой. Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Внуки Аллы Пугачевой никогда не называют ее бабушкой. Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Сама Орбакайте тоже вполне готова стать бабушкой.
«Да я давно готова уже», — признается она, передает сайт НТВ.Ru.
«Лишь бы все были счастливы, — добавляет она. При этом певица уверена, что в семье ей никогда не скажут: «Баба Кристя». Для детей Кристины Орбакайте Пугачева — просто Алла.
«У нас