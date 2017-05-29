Внуки Пугачевой называют ее Аллочкой

Сама Орбакайте тоже вполне готова стать бабушкой.

«Да я давно готова уже», — признается она, передает сайт НТВ.Ru.

«Лишь бы все были счастливы, — добавляет она. При этом певица уверена, что в семье ей никогда не скажут: «Баба Кристя». Для детей Кристины Орбакайте Пугачева — просто Алла.