Заморозки до 4 градусов ниже нуля ожидаются в Татарстане
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении на территории Татарстана распространил Гидрометцентр РТ.
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении на территории Татарстана распространил Гидрометцентр РТ.
По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 29 мая в ночные и утренние часы местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки от 0 до 4 градусов мороза.