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12:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

Заморозки до 4 градусов ниже нуля ожидаются в Татарстане

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении на территории Татарстана распространил Гидрометцентр РТ.

Источник: ИА Татар-информ

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 29 мая в ночные и утренние часы местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки от 0 до 4 градусов мороза.

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