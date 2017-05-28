Струковский сад закрыли до осени на реконструкцию

28 мая в Самаре начинается ремонт Струковского сада, и он будет закрыт для посетителей. Об этом было объявлено во время выездного совещания с участием губернатора Самарской области Николая Меркушкина и министра культуры Сергея Филиппова, информирует 63.ru.

На ремонт потратят 270 млн рублей. За эти деньги реконструируют все пешеходные дорожки и фонтаны, переделают лестницы и отреставрируют все четыре входные группы. Преобразят и площадку под аттракционы. В парке появятся общественные туалеты. Установят систему полива.

Особое внимание уделят зданию летнего театра.

Зеленую зону очистят от старых строений: снесут руины бассейна «Чайка», кирпичные стены бывшей танцплощадки, шахматный павильон, летнее кафе, остатки аттракциона «Электрические машины», сцену.

Для отдыхающих планируют установить скамейки, шезлонги, столы, беседки.

Срок выполнения работ — до 31 октября 2017 года.

