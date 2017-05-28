Ученые нашли в мозгу «выключатель» обжорства
В мозге мышей обнаружены нейроны, воздействие на которые вызывает у грызунов приступы обжорства, или наоборот, заставляет их меньше есть.
В мозге мышей обнаружены нейроны, воздействие на которые вызывает у грызунов приступы обжорства, или наоборот, заставляет их меньше есть.
Сегодня для лечения некоторых расстройств используется глубинная стимуляция мозга. Однако нередко пациенты, которые прошли через подобную процедуру, начинают набирать вес. Двое ученых — Энтони ван ден Пол и Сяобин Чжан — решили подробнее исследовать эту ситуацию и провели эксперимент на мышах, пишет ScienceDaily.
Стимулируя определенную часть мозга грызунов, которая соответствует той, что подвергается воздействию при лечении людей, исследователи заставили даже сытых мышей через
10-минутное воздействие заставляло мышей съесть 35% дневной нормы потребления пищи с высоким содержанием жиров. Если же стимулировать активность нейронов по пять минут каждые три часа в течение двух недель, мыши станут есть значительно больше и набирать вес.
Однако как только ученые прекратили воздействовать на мышиный мозг, потребление пищи грызунами резко сократилось даже по сравнению с контрольной группой. Кроме того, ученые научились воздействовать на мозг мышей так, чтобы добиваться противоположного эффекта — мыши начинали есть меньше.