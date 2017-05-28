Ученые нашли в мозгу «выключатель» обжорства

Сегодня для лечения некоторых расстройств используется глубинная стимуляция мозга. Однако нередко пациенты, которые прошли через подобную процедуру, начинают набирать вес. Двое ученых — Энтони ван ден Пол и Сяобин Чжан — решили подробнее исследовать эту ситуацию и провели эксперимент на мышах, пишет ScienceDaily.

Стимулируя определенную часть мозга грызунов, которая соответствует той, что подвергается воздействию при лечении людей, исследователи заставили даже сытых мышей через две-три секунды после начала воздействия набрасываться на еду.

10-минутное воздействие заставляло мышей съесть 35% дневной нормы потребления пищи с высоким содержанием жиров. Если же стимулировать активность нейронов по пять минут каждые три часа в течение двух недель, мыши станут есть значительно больше и набирать вес.

Однако как только ученые прекратили воздействовать на мышиный мозг, потребление пищи грызунами резко сократилось даже по сравнению с контрольной группой. Кроме того, ученые научились воздействовать на мозг мышей так, чтобы добиваться противоположного эффекта — мыши начинали есть меньше.