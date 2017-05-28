Курортный сезон в Сочи официально открыт

Сочи врывается в лето. И оно без сомнения будет жарким, а значит, нам всем не обойтись без головного убора. На карнавале настоящий шляпный бум. Фантазия участников настолько буйная, что вызывает удивление и восторг.

Девизом карнавала в этом году выбрали призыв «Не прошляпь свое лето», а значит — будь готов радоваться солнцу и теплому морю. Вот и мэр уже на трапе самолета готов лично встретить каждого гостя. Анатолий Пахомов традиционно возглавляет шествие.

— Все любят Сочи, и мы ждем вас в гости в Сочи! С праздником! Ура!

Среди участников карнавала представители крупнейших здравниц и предприятий. Их усилиями Сочи стал круглогодичным курортом, но к лету по-прежнему особые приготовления. А к театрализованному шествию — самые необычные костюмы.

— Я сегодня в образе каракатицы с Хостинским районом. У нас морская тема, и мы рады представить ее на карнавале в Сочи.

Фантазия участников карнавала бурлит как сама курортная жизнь. Здесь и персонажи сказок, и мифические герои, и кинообразы. Нашлось место и национальному колориту, и молодецкой удали. Удивить зрителей стараются все участники без исключения. Кто-то в качестве шляпы приспособил цветы, а кто-то даже футбольные — 2018 год — Чемпионат мира по футболу. Кто у вас в команде? Юные спортсмены и барабанщики.

Курортный сезон в городе официально открыт. И если судить по количеству гостей карнавала, а их около 20 тысяч, летом Сочи вновь станет одним из самых желанных мест отдыха. Здесь ждут 4 миллиона туристов.