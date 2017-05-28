Мэр Краснодара стал участником велозаезда

В велозаезде приняли участие около 150 человек. Велосипедисты стартовали в 13:00 на Театральной площади и проследовали до кинотеатра «Аврора» и обратно. Протяженность маршрута составила 5 км.

«Наша главная задача — показать, что велосипед имеет право существовать как отдельный, не наносящий экологии вреда, вид транспорта, а не только как спортивная дисциплина или транспорт исключительно для пожилых», — сказал организатор группы «ВелоКраснодар» Константин Трудик.