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19:49 (мск), источник: ЮГА.ру

Мэр Краснодара стал участником велозаезда

Глава Краснодара Евгений Первышов 28 мая принял участие в массовом заезде на велосипедах.

В велозаезде приняли участие около 150 человек. Велосипедисты стартовали в 13:00 на Театральной площади и проследовали до кинотеатра «Аврора» и обратно. Протяженность маршрута составила 5 км.

«Наша главная задача — показать, что велосипед имеет право существовать как отдельный, не наносящий экологии вреда, вид транспорта, а не только как спортивная дисциплина или транспорт исключительно для пожилых», — сказал организатор группы «ВелоКраснодар» Константин Трудик.

Этот велозаезд стал своеобразной репетицией более массового заезда, который пройдет в Краснодаре 26 августа, сообщает пресс-служба администрации города.

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