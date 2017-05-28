Три человека пострадали в ДТП с автомобилем «ВАЗ» в Юргинском районе

Три человека пострадали в ДТП с автомобилем «ВАЗ-2114», произошедшем в субботу, 27 мая, в Юргинском районе Кемеровской области, сообщает региональное управление ГИБДД УМВД России.

ДТП случилось в 20.25 на 36-м километре автодороги «Подъезд к городу Томск». Согласно предварительной информации, водитель легковушки выбрал небезопасную скорость и в результате не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

Все трое пострадавших ехали на пассажирских сиденьях.