Бесплатное такси запустили в Рамадан в ЮКО
Водители довозят пассажиров в нужное место бесплатно в дообеденное время.
Водители довозят пассажиров в нужное место бесплатно в дообеденное время.
АСТАНА, 28 апр — Sputnik. В Отрарском районе
«Все те, кто хочет принять участие в таком благом деле, желает, чтобы Аллах даровал всем благословение, хочет принять участие в акции, могут прийти в центральную мечеть Арыстанбаб», — написал в социальной сети местный житель Еркегали Танатаров.
Инициатива старта такой акции принадлежит представительству по делам молодежи мечети «Арыстанбаб».