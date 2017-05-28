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16:16 (мск), источник: Sputniknews.kz

Бесплатное такси запустили в Рамадан в ЮКО

Водители довозят пассажиров в нужное место бесплатно в дообеденное время.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 апр — Sputnik. В Отрарском районе Южно-Казахстанской области запущены бесплатные такси в честь священного месяца Рамадан.

«Все те, кто хочет принять участие в таком благом деле, желает, чтобы Аллах даровал всем благословение, хочет принять участие в акции, могут прийти в центральную мечеть Арыстанбаб», — написал в социальной сети местный житель Еркегали Танатаров.

Инициатива старта такой акции принадлежит представительству по делам молодежи мечети «Арыстанбаб».

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