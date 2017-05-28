Джон Траволта подарил свой Boeing-707 австралийскому музею

«Я очень рад сделать это историческое заявление: мой любимый самолет Boeing-707 передается в дар Обществу восстановления исторических самолетов (Historical Aircraft Restoration society (HARS)), расположенному в Альбион-Парке, в 140 километрах к югу от Сиднея в Австралии», — заявил Траволта.

Траволта напомнил, что его Boeing-707 с 1964 года летал в австралийской авиакомпании Qantas, после чего был переоборудован для частного использования.

Сейчас самолет потребует очень много работы для того, чтобы восстановить его до летного состояние. Но, увидев страсть в глазах представителей HARS, у меня нет сомнений, этот красавец снова поднимется в воздух.

Президент HARS Боб Де Ла Ханти (Bob De La Hunty) в интервью австралийскому изданию Illawarra Mercury заявил, что в ближайшее время команда инженеров отправятся во Флориду, чтобы помочь подготовить самолет Траволты для полета в региональный аэропорт Иллавара, расположенный в регионе Новый Южный Уэльс (Австралия).

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Предполагаемую дату рейса он не назвал, но заверил, что Джон Траволта обязательно будет на борту лайнера, когда тот совершит перелет из США в Австралию.

Джон Траволта известен своей страстью к авиации. Его особняк во Флориде с личным аэропортом обошелся актеру в 12,5 миллиона долларов. В доме предусмотрена парковка для двух лайнеров — Boeing-707 и бизнес-джета Golfstream.

У актера есть лицензию пилота, а общий налет составляет несколько тысяч часов. Именно на этом Boeing-707 Траволта несколько раз прилетал в Россию. За штурвалом находился сам актер.

Австралийское общество HARS основано в 1979 году группой энтузиастов. Оно занимается восстановлением для летной годности самолетов, которые сыграли значительную роль в развитии авиации Австралии. Их музей расположен в Австралии в Illawarra Regional Airport, экспозиция насчитывает 25 лайнеров.

Лайнер Boeing-707 был спроектирован в США в начале 50-х годов прошлого века. Первый полет состоялся в июле 1954 года. Выпускался до 1991 года — за это время было построено 1010 самолетов этой модели.