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16:51 (мск), источник: Обозреватель

«Укрощение зверя»: стали известны любопытные подробности о новом украинском танке

Згурец рассказал об испытаниях грозной машины.

Появилось еще одно видео испытаний нового украинского танка БМ «Оплот».

Им на своей странице в Facebook поделился .директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

«Харьковские танкостроители совместно с “Укрспецэкспортом” готовятся к новому танковому тендера в Пакистане, где украинский танк сразится с китайским конкурентом. На этом видео — и заводской цех с очередной порцией “Оплотов” для тайской армии. И тот “пакистанский” “Оплот”, который готовят к танковой битвы за новый заказ», — написал Згурец.

Видео было опубликовано с громким названием «Укрощение зверя».

Как сообщал «Обозреватель», украинский концерн «Укроборонпром» обнародовал зрелищную видеопрезентацию танка БМ «Оплот».

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