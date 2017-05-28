«Укрощение зверя»: стали известны любопытные подробности о новом украинском танке
Згурец рассказал об испытаниях грозной машины.
Згурец рассказал об испытаниях грозной машины.
Появилось еще одно видео испытаний нового украинского танка БМ «Оплот».
Им на своей странице в Facebook поделился .директор
«Харьковские танкостроители совместно с “Укрспецэкспортом” готовятся к новому танковому тендера в Пакистане, где украинский танк сразится с китайским конкурентом. На этом видео — и заводской цех с очередной порцией “Оплотов” для тайской армии. И тот “пакистанский” “Оплот”, который готовят к танковой битвы за новый заказ», — написал Згурец.
Видео было опубликовано с громким названием «Укрощение зверя».
Как сообщал «Обозреватель», украинский концерн «Укроборонпром» обнародовал зрелищную видеопрезентацию танка БМ «Оплот».