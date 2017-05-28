Световая арка появится в Астане

Между тем, экс-депутат мажилиса Бахыт Сыздыкова высказалась против этой инициативы. Через Facebook она обратилась к градоначальнику Асету Исекешеву с просьбой не строить тоннели на набережной. «У нас и так в Астане с природными ланшафтами проблема, а тут еще набережную “зашивают” в железный тоннель, — поясняет она. — Конечно, ночью красиво, но днем идешь и смотришь на железные прутья, а не на нашу красавицу — реку!».

Иллюминация будет представлять собой световую арку с динамическим освещением и звуком, говорится в сообщении акимата.

Общественный деятель предлагает, если это возможно, проект изменить: со стороны домов закрыть иллюминацией, а со стороны реки оставить открытое пространство. Предложение Бахыт Сыздыковой вряд ли будет принято.



Акимат Астаны сообщил, что арка будет готова уже к 10 июня. Ее протяженность будет больше 100 метров.