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17:27 (мск), источник: 365info.kz

Световая арка появится в Астане

Акимат столичного района Сарыарка собирается установить световую иллюминацию на набережной.

Источник: 365info.kz

Иллюминация будет представлять собой световую арку с динамическим освещением и звуком, говорится в сообщении акимата.

Между тем, экс-депутат мажилиса Бахыт Сыздыкова высказалась против этой инициативы. Через Facebook она обратилась к градоначальнику Асету Исекешеву с просьбой не строить тоннели на набережной.

«У нас и так в Астане с природными ланшафтами проблема, а тут еще набережную “зашивают” в железный тоннель, — поясняет она. — Конечно, ночью красиво, но днем идешь и смотришь на железные прутья, а не на нашу красавицу — реку!».

Общественный деятель предлагает, если это возможно, проект изменить: со стороны домов закрыть иллюминацией, а со стороны реки оставить открытое пространство. Предложение Бахыт Сыздыковой вряд ли будет принято.

Акимат Астаны сообщил, что арка будет готова уже к 10 июня. Ее протяженность будет больше 100 метров.

«По словам представителя компании-подрядчика, конструкция не займет всю набережную. 95% ее пространства останется открытой, — говорится в сообщении на сайте городской администрации. — В зимний сезон световая арка будет менять динамику подсветки. Новая конструкция станет приятным подарком для горожан и гостей столицы».

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