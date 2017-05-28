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17:36 (мск), источник: ИА REGNUM

В Свердловской области выпал снег

Пока на севере региона, но на юге тоже похолодало.

В Свердловской области сегодня, 28 мая, выпал снег. Снежный удар затронул жителей города Краснотурьинска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM его жители.

Также снег выпал в городе Серове. На юге и в средней части Свердловской области снега пока нет, но заметно похолодало. Так, в Екатеринбурге столбик термометра утром показывал плюс 15 градусов, а в обед уже было плюс семь.

Отметим, снегопады на пороге лета для Урала не новость. В отдельные годы снег выпадал даже в июне.

На ближайшие дни синоптики обещают Краснотурьинску холодную для начала лета погоду. Вплоть до июня не исключены минусовые температуры по ночам. Потепление, и то относительное, прогнозируется лишь к началу июня.

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