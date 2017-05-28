Утром 29 мая Госавтоинспекция устроит облаву на нетрезвых пограничников
Наряды ДПС будут выставлены во всех городах и районах Челябинской области.
Наряды ДПС будут выставлены во всех городах и районах Челябинской области.
В понедельник, 29 мая, с шести до девяти утра сотрудники ГИБДД Челябинской области проведут массовые проверки водителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как отмечается в сообщении, мероприятие проводится «с целью исключения из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения, и предупреждения
Наряды ДПС будут выставлены во всех городах и районах Челябинской области.
«Напоминаем, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии или отказ от прохождения медицинского освидетельствования водитель будет подвержен административному наказанию в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет и штрафу в размере 30 тыс. рублей», — сообщили в
При повторном совершении такого нарушения предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, сегодня, 28 мая, российские пограничники отмечают профессиональный праздник.