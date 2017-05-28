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20:14 (мск), источник: dostup1.ru

Утром 29 мая Госавтоинспекция устроит облаву на нетрезвых пограничников

Наряды ДПС будут выставлены во всех городах и районах Челябинской области.

В понедельник, 29 мая, с шести до девяти утра сотрудники ГИБДД Челябинской области проведут массовые проверки водителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как отмечается в сообщении, мероприятие проводится «с целью исключения из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения, и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с их участием».

Наряды ДПС будут выставлены во всех городах и районах Челябинской области.

«Напоминаем, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии или отказ от прохождения медицинского освидетельствования водитель будет подвержен административному наказанию в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет и штрафу в размере 30 тыс. рублей», — сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

При повторном совершении такого нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, сегодня, 28 мая, российские пограничники отмечают профессиональный праздник.

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