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09:35 (мск), источник: "Российская газета"

На вокзалах усилены меры безопасности к Кубку конфедераций-2017

На 23 крупных вокзалах городов — организаторов Кубка конфедераций FIFA-2017 — в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани вводят меры повышенной безопасности.

Временно, к Кубку FIFA-2017, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля, изменится и логистика движения пассажиров внутри самих вокзалов, и маршруты их прохода на платформы, предупреждают в РЖД.

Железнодорожники приносят извинения за доставленные неудобства и просят пассажиров с пониманием отнестись к временным ограничениям. А главное, прибывать на вокзалы заранее, ведь нужно пройти более тщательный досмотр на входе.

Пассажирам для посадки в поезда необходимо пройти досмотр в здании вокзала, даже если на платформу можно попасть, минуя его, предупреждают в РЖД.

Например, как на Курском вокзале столицы, через подземный переход.

Сейчас дорабатываются последние изменения в логистику перемещения, которая будет действовать во время Кубка.

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В РЖД с вниманием относятся к мнению пассажиров по тем схемам, которые уже начали действовать. Так, с учетом их обращений разрабатываются меры, чтобы облегчить перемещение внутри вокзальных комплексов при сохранении высокого уровня безопасности, рассказали «РГ» в компании. Например, на Курском вокзале в Москве открыты выходы с 4-й и 5-й платформ в тоннель № 3, соединяющий вокзал и улицу Казакова, для этого привлечены дополнительные посты охраны.

Об изменении схем прохода можно будет узнать через мобильное приложение. Там будет информация обо всех вокзалах страны. Кроме того, телефон подскажет, где купить билеты на любые поезда — как дальние, так и пригородные. Уже в ближайшее время планируется его запуск на операционных системах IOS, Windows Phonе и Android. Загрузив такую программу на телефон, не надо будет на вокзале смотреть на указатели, система сама подскажет, куда идти. Даже подъезжая на метро или машине к вокзалу, можно выяснить, на какой путь приходит поезд и как туда пройти.

Об изменении схем прохода на вокзалы можно будет узнать через мобильное приложение.

Во время Кубка конфедераций FIFA 2017 на вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи для спортивных судей организуют отдельный вход.

Это делается для их безопасности, чтобы рефери не подверглись несанкционированному воздействию после матчей, отметил начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский.

Болельщики будут попадать на вокзал, как и все остальные пассажиры. Пассажиропоток разделять не будут. Им, как и остальным пассажирам, нужно будет пройти досмотр.

В расчете на рост числа пассажиров уже дополнительно установлены 10 павильонов досмотра вне стен вокзалов в Сочи и Казани. Кроме того, на Московском (Санкт-Петербург) и Ленинградском (Москва) вокзалах установлены дополнительные досмотровые павильоны для пассажиров высокоскоростных поездов.

На вокзалах в Сочи и Казани подобные схемы проходов уже привычны для пассажиров, так как действовали в период проведения зимней Олимпиады 2014 года и Универсиады 2013 года. Этот механизм обеспечения безопасности доказал свою эффективность во время проведения российского этапа Гран-при «Формулы 1», тестовых футбольных матчей и других крупных спортивных событий.

Такие меры необходимы, ведь для болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 будут организованы целые поезда дальнего следования.

И уже разработан специальный график их движения. Курсировать между городами — участниками соревнований будут как дневные, так и ночные поезда. 262 бесплатных поезда свяжут четыре города по шести маршрутам.

Дополнительные поезда будут курсировать с 15 июня по 4 июля 2017 года. Они будут состоять из купейных вагонов, вагона-ресторана, а в штабном вагоне состава буде купе для маломобильных граждан. Все вагоны для фанатов оборудованы биотуалетами и кондиционерами. На некоторых маршрутах будут курсировать составы из двухэтажных вагонов.

Памятка

Для получения права бесплатного проезда в футбольных поездах, которые свяжут города, принимающие матчи, нужно иметь на руках билет на матч, оформить Паспорт болельщика (FAN ID) на сайте www.fan-id.ru, пройти регистрацию на сайте www.tickets.transport2018.com и оформить бесплатный билет до города, в котором состоится матч.

При посадке в дополнительные поезда пассажиру нужно предъявить билет на матч или документ, дающий право на получение билета на матч. Это может быть паспорт, Паспорт болельщика (FAN ID) или посадочный купон.

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