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19:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В «Пробеге под каштанами» приняли участие более 10 тыс человек

Согласно информации, цель благотворительного «Пробега под каштанами» — сбор средств на закупку оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В столице более 10 тысяч человек приняли участие в 25-м благотворительном «Пробеге под каштанами».

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Дал старт спортивной акции мэр Киева Виталий Кличко, который также принял участие в ней.

Городской голова напомнил, что цель нынешнего забега — сбор средств на закупку оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии. «Собранные сегодня средства помогут спасать детей с врожденными пороками сердца», — подчеркнул он.

Кличко поблагодарил каждого, кто приобщился к юбилейному «Пробегу под каштанами». Отдельно городской голова выразил благодарность ветеранам АТО, которые также участвовали в забеге. «Они рисковали жизнью, защищали Украину, не прятались, некоторые вернулись с ранениями. И мы должны делать все, чтобы они чувствовали заботу о себе. И я благодарен, что ребята приняли участие в забеге», — сказал мэр Киева.

Ранее сообщалось, что в столице в субботу, 27 мая, жители столицы отмечали День Киева. В городе прошел массовый марш в вышиванках, театральное шествие с оркестром, а также киевляне и гости города поставили новый рекорд по массовому исполнению гимна Киева.

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