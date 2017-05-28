В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 29 мая

Жителей Москвы ожидает сильный ветер — до 20 м/с. То же касается и большинства областей Центрального федерального округа, кроме Брянской и Белгородской областей. В Подмосковье ожидаются также дождь, гроза.

«Желтый» уровень занимает третью позицию в шкале интенсивности опасных погодных явлений. При таком уровне, сообщают в Гидрометцентре, погода «потенциально опасна».

Ранее в погодном центре «Фобос» РИА Новости сообщили, что лето в столичном регионе начнется с прохладной погоды и незначительных дождей. По данным синоптиков, температура в дневные часы вряд ли будет выше 20 градусов, скорее будет колебаться в пределах 15−20 градусов.