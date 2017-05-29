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05:25 (мск), источник: Фонтанка

Бортко попросил Поклонскую оставить Учителя в покое

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко признался журналистам, что пытался повлиять на коллегу Наталью Поклонскую в вопросе ее позиции по отношению к режиссеру Алексею Учителю. Но не смог её переубедить даже в личной беседе, о чем и сообщил в интервью Национальной службе новостей.

Источник: РИА "Новости"

«Когда она просто одна обратилась к режиссеру фильма, я лично с ней разговаривал. Я говорил — “Что вы делаете? Это глупость, бред!”. Как можно рассуждать о фильме, когда он ещё не сделан. Более того, даже если он будет сделан, художник имеет право на свой взгляд на любые исторические события, если это не противоречит уголовному кодексу. А здесь об этом речи нет. А что касается этой девушки [Поклонской], которая так воспринимает [искусство] — да, она такая и есть… Я с ней разговаривал, но она не вняла», — посетовал Бортко.

Алексей Учитель обратился за поддержкой в Госдуму с просьбой оградить от нападок со стороны Поклонской, которая продолжает добиваться запрета его новой картины «Матильда».

Недовольство Натальи Поклонской картиной Алексея Учителя «Матильда» было связано с сюжетом фильма. По мнению парламентария, изображение отношений последнего русского монарха Николая II, который был посмертно канонизирован, и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих. Ни одна из проверок, инициированных Поклонской, не нашла в материалах фильма нарушений законодательства. Последний раз депутат направила запрос для проверки финансовой отчетности киностудии режиссера «Rock films», в результате которой также ничего противозаконного выявлено не было.

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