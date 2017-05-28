Благотворительный марафон «Бегущие сердца» за день собрал для детей 50 млн рублей
Дистанцию пробежали более 65 тыс. человек, еще около 110 тыс. пришли поддержать бегунов.
Дистанцию пробежали более 65 тыс. человек, еще около 110 тыс. пришли поддержать бегунов.
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца», организованный Сбербанком и фондом «Обнаженные сердца» в Москве, собрал за один день рекордную сумму — 50 млн рублей, которые будут потрачены на расширение проекта ранней помощи для детей с нарушениями развития. Об этом сообщила на торжественной церемонии по итогам забега организатор проекта
Первый Зеленый марафон Сбербанка прошел в 2012 году. За пять лет его участниками стали более 500 тыс. человек. В этом году Сбербанк и благотворительный фонд «Обнаженные сердца» впервые объединили свои беговые проекты — в Москве прошел Зеленый марафон «Бегущие сердца». В итоге, по предварительным подсчетам, дистанцию пробежали более 65 тыс. человек, еще около 110 тыс. пришли поддержать бегунов.
«Цель нашего забега — сбор пожертвований для расширения проекта “Ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития”. В этом году забег собрал рекордную для фонда “Обнаженные сердца” сумму — 50 миллионов рублей, больше чем суммарно за два предыдущих забега фонда», — сказала Водянова. Все привлеченные средства будут перечислены в фонд «Обнаженные сердца».
География марафона
Проект удостоен награды программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты. Дважды он признан лауреатом премии «Навстречу будущему». Марафон установил также российский рекорд как
География Зеленого марафона в 2017 году расширилась. Всего в шестом марафоне Сбербанка приняли участие 54 города России и три страны, в том числе Казахстан и Белоруссия. Впервые к проекту присоединилась Индия. Участниками Зеленого марафона стали еще 11 городов России — Владимир, Саранск,
Инклюзивный забег
Участники марафона самостоятельно выбирали дистанции. В большинстве регионов она составила 4,2 км. В Москве участники могли выбрать одну из трех дистанций — 4,2, 10, или 21 км. Впервые в истории марафона проходил отдельный соревновательный зачет на дистанцию 10 км — для людей с инвалидностью и особенностями здоровья. Глава Сбербанка Герман Греф вместе с организаторами Натальей Водяновой и Полиной Киценко открыли забег в Москве.
«Каждый год по всей стране и за ее пределами мы объединяем любителей спорта и здорового образа жизни на одном большом семейном празднике — Зеленом марафоне. Впервые за свою историю наш марафон стал инклюзивным. В этом году по всему миру с нами бегут люди вне зависимости от их физических возможностей и особенностей здоровья. Мы особенно гордимся этим; для нас это большая честь, это действительно привнесло новый смысл в наш традиционный Зеленый марафон», — сказал Греф.
В марафоне также приняли участие паралимпийские чемпионы и паралимпийцы, люди с инвалидностью, которые увлекаются бегом, олимпийские атлеты, тандемы из ребят с особенностями здоровья.
Поддержать благотворительный проект и участвовать в Зеленом марафоне в Москве пришли заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, руководитель федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, старший