Благотворительный марафон «Бегущие сердца» за день собрал для детей 50 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца», организованный Сбербанком и фондом «Обнаженные сердца» в Москве, собрал за один день рекордную сумму — 50 млн рублей, которые будут потрачены на расширение проекта ранней помощи для детей с нарушениями развития. Об этом сообщила на торжественной церемонии по итогам забега организатор проекта топ-модель Наталья Водянова.

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Первый Зеленый марафон Сбербанка прошел в 2012 году. За пять лет его участниками стали более 500 тыс. человек. В этом году Сбербанк и благотворительный фонд «Обнаженные сердца» впервые объединили свои беговые проекты — в Москве прошел Зеленый марафон «Бегущие сердца». В итоге, по предварительным подсчетам, дистанцию пробежали более 65 тыс. человек, еще около 110 тыс. пришли поддержать бегунов. «Цель нашего забега — сбор пожертвований для расширения проекта “Ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития”. В этом году забег собрал рекордную для фонда “Обнаженные сердца” сумму — 50 миллионов рублей, больше чем суммарно за два предыдущих забега фонда», — сказала Водянова. Все привлеченные средства будут перечислены в фонд «Обнаженные сердца». География марафона Проект удостоен награды программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты. Дважды он признан лауреатом премии «Навстречу будущему». Марафон установил также российский рекорд как спортивно-массовое мероприятие, проходящее в наибольшем количестве городов в течение одного светового дня.

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География Зеленого марафона в 2017 году расширилась. Всего в шестом марафоне Сбербанка приняли участие 54 города России и три страны, в том числе Казахстан и Белоруссия. Впервые к проекту присоединилась Индия. Участниками Зеленого марафона стали еще 11 городов России — Владимир, Саранск, Йошкар-Ола, Киров, Кострома, Якутск, Томск, Сургут, Сыктывкар, Тольятти и Южно-Сахалинск. Инклюзивный забег Участники марафона самостоятельно выбирали дистанции. В большинстве регионов она составила 4,2 км. В Москве участники могли выбрать одну из трех дистанций — 4,2, 10, или 21 км. Впервые в истории марафона проходил отдельный соревновательный зачет на дистанцию 10 км — для людей с инвалидностью и особенностями здоровья. Глава Сбербанка Герман Греф вместе с организаторами Натальей Водяновой и Полиной Киценко открыли забег в Москве.

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«Каждый год по всей стране и за ее пределами мы объединяем любителей спорта и здорового образа жизни на одном большом семейном празднике — Зеленом марафоне. Впервые за свою историю наш марафон стал инклюзивным. В этом году по всему миру с нами бегут люди вне зависимости от их физических возможностей и особенностей здоровья. Мы особенно гордимся этим; для нас это большая честь, это действительно привнесло новый смысл в наш традиционный Зеленый марафон», — сказал Греф. В марафоне также приняли участие паралимпийские чемпионы и паралимпийцы, люди с инвалидностью, которые увлекаются бегом, олимпийские атлеты, тандемы из ребят с особенностями здоровья. Поддержать благотворительный проект и участвовать в Зеленом марафоне в Москве пришли заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, руководитель федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, старший вице-президент Сбербанка Игорь Буланцев, старший вице-президент Сбербанка Александр Базаров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга фигуристка Татьяна Навка, топ-модель Наоми Кэмпбелл, певица Полина Гагарина, актриса Юлия Пересильд.