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21:07 (мск), источник: РИА Новости

Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм «Нелюбовь»

КАНН, 28 мая — РИА Новости. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм «Нелюбовь».

Источник: РИА Новости

В основном конкурсе участвовало 19 картин.

«Я хочу поблагодарить всех тех, кто знает, чья это заслуга. Это все мои близкие друзья, это люди, с которыми мы уже много лет делаем кино. Это мой продюсер Александр Роднянский, Миша Кричман, который здесь в зале, мой ближайший друг Олег Негин, который автор сценария», — сказал Звягинцев на церемонии вручения премии.

Фильм «Нелюбовь» рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что полностью забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает.

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