«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Квадрат»

Гран-при кинофестиваля получил французский режиссер Робен Кампийо за фильм «120 ударов в минуту».

Андрей Звягинцев за свою картину «Нелюбовь» был удостоен приза жюри, третьей по престижности награды фестиваля.

Приз за лучшую режиссерскую работу вручили Софии Копполе за фильм «Роковое искушение».

Награду за лучший сценарий получили Йоргос Лантимос за фильм «Убийство священного оленя» и Линн Рэмси за картину «Ты здесь никогда не был».

Приз за лучшую женскую роль дали Дайане Крюгер за фильм «Из ниоткуда».

Награды за лучшую мужскую роль удостоен Хоакин Феникс за роль в фильме «Ты никогда здесь не был».

Премию «Золотая камера», которая вручается начинающим кинематографистам за первую полнометражную художественную ленту, получила картина Леонор Серрай «Молодая женщина».

Специальный приз юбилейного фестиваля получила Николь Кидман.

Ранее фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Теснота» получил приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI).