Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Максим Виторган забрал сына в Санкт-Петербург
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
"Медовый месяц закончился": эксперт об отношениях Украины и США
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
СМИ: Минобороны РФ построят вертолетоносец несмотря на санкции
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
8«Суперлюди» Японии
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12Воспоминания Набережной Круазет
21:38 (мск), источник: Sputnik.by

Жарко: ребенок должен спать десять часов

Почти 80% школ готовы перенести время начала занятий на 9 утра.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Ученики младших классов должны спать не меньше десяти часов в день, рассказал вице-премьер Василий Жарко в эфире телеканала ОНТ.

Читайте также
Задания ЦТ приблизили к школьной программе

«Педиатры и физиологи считают, что пик активности ребенка начинается с десяти утра», — прокомментировал Жарко намерение правительства перенести время начала школьных занятий на девять утра.

Сельские школы, а также учреждения образования, работающие в одну смену, готовы изменить время начала занятий.

«Мы провели анализ и выяснили, что около 80% школ готовы перевести начало занятий на 9 утра. Сложности возникнут со спортивными школами, и школами, где занятия идут в две смены. В таких случаях можно будет ввести нулевые уроки», — рассказал Жарко.

Изменение времени начала школьных уроков инициировано президентом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Польская улыбка на браславских парусах
В Сирии сообщили о гибели 20 человек при ударе коалиции в Ракке
Глава Пентагона назвал КНДР «прямой угрозой» для США
Россиянка обыграла первую «ракетку» мира на старте Ролан Гаррос
DW: Меркель больше не считает США надежным партнером
Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля
Авиалайнер XXI века: в чем секрет российского самолета МС-21
Джон Траволта подарил свой Boeing-707 австралийскому музею
Спорт
«Зенит» расторг контракт с главным тренером Луческу Отмечается, что решение о досрочном расторжении соглашения с 71-летним румынским специалистом принял совет директоров клуба
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь