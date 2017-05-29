Из Сочи в Крым в тестовый рейс отправился круизный лайнер
В воскресенье из Сочи в Крым отправился в тестовый рейс круизный лайнер «Князь Владимир».
В воскресенье из Сочи в Крым отправился в тестовый рейс круизный лайнер «Князь Владимир».
Как рассказали в
— Лайнер отправился по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь с обратным возвращением в порт приписки Сочи. Сотрудникам, участвующим в тестовом рейсе, предстоит определить техническую готовность и комфортабельность судна, выявить качество взаимодействия гостиничного и ресторанного персонала, — рассказали в компании.
Как выяснилось, особое внимание будет уделено также готовности береговой инфраструктуры для приема и обслуживания круизного лайнера в каждом принимающем порту.
Напомним, официально круизное сообщение между Сочи и Крымом планируют запустить уже 11 июня.