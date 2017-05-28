Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
"Медовый месяц закончился": эксперт об отношениях Украины и США
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
СМИ: Минобороны РФ построят вертолетоносец несмотря на санкции
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
8«Суперлюди» Японии
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12Воспоминания Набережной Круазет
21:45 (мск), источник: БЕЛТА

Нарушителям ПДД в Беларуси будут присылать SMS-оповещения

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушителям правил дорожного движения в Беларуси будут присылать SMS-оповещения, сообщил начальник УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Эта система запланирована, она практически проработана, прошла тестирование. Буквально через два месяца мы сможем с помощью SMS оповещать о том, что произошло нарушение правил и вы будете оплачивать штраф», — рассказал Дмитрий Корзюк.

Начальник УГАИ МВД также рассказал, что 1 июня должен состояться тендер на производство автоматизированной информационной системы ГАИ. «В этой системе мы предусмотрели работу наших сотрудников, при которой контакт между ними и заявителем будет минимизирован. Практически все процедуры можно будет пройти удаленно, через интернет. Зарегистрировавшись на сайте МВД, вы сможете зарегистрировать свой автомобиль, выбрать номер, оплатить соответствующие услуги», — пояснил Дмитрий Корзюк. Не планируется переводить в онлайн-режим две административные процедуры — сверку и получение документов.

Отвечая на вопрос, когда заработает эта система, Дмитрий Корзюк рассказал, что это произойдет через 2−3 года. При этом ее отдельные компоненты будут запускаться в эксплуатацию по мере их создания. Например, в водительские удостоверения предлагается добавить RFID-метки для удобства проверки документов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В рабочем кабинете Лукашенко и любимом зале Меркель: как белорусские школьн
Лукашенко рассказал о своих мечтах в детстве
В рабочем кабинете Лукашенко и любимом зале Меркель: как белорусские школьн
В Сирии сообщили о гибели 20 человек при ударе коалиции в Ракке
Глава Пентагона назвал КНДР «прямой угрозой» для США
Россиянка обыграла первую «ракетку» мира на старте Ролан Гаррос
DW: Меркель больше не считает США надежным партнером
Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля
Авиалайнер XXI века: в чем секрет российского самолета МС-21
Джон Траволта подарил свой Boeing-707 австралийскому музею
Спорт
«Зенит» расторг контракт с главным тренером Луческу Отмечается, что решение о досрочном расторжении соглашения с 71-летним румынским специалистом принял совет директоров клуба
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Госдума рассмотрит закон о сносе пятиэтажек по всей России
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь