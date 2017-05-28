Нарушителям ПДД в Беларуси будут присылать SMS-оповещения

«Эта система запланирована, она практически проработана, прошла тестирование. Буквально через два месяца мы сможем с помощью SMS оповещать о том, что произошло нарушение правил и вы будете оплачивать штраф», — рассказал Дмитрий Корзюк.

Начальник УГАИ МВД также рассказал, что 1 июня должен состояться тендер на производство автоматизированной информационной системы ГАИ. «В этой системе мы предусмотрели работу наших сотрудников, при которой контакт между ними и заявителем будет минимизирован. Практически все процедуры можно будет пройти удаленно, через интернет. Зарегистрировавшись на сайте МВД, вы сможете зарегистрировать свой автомобиль, выбрать номер, оплатить соответствующие услуги», — пояснил Дмитрий Корзюк. Не планируется переводить в онлайн-режим две административные процедуры — сверку и получение документов.