Киновед: приз жюри Каннского фестиваля Звягинцева говорит о его прогрессе

Всего в основном конкурсе в этом году участвовали 19 картин. Главный приз — Золотую пальмовую ветвь — жюри под председательством режиссера Педро Альмодовара присудило шведу Рубену Эстлунду за фильм «Квадрат».

«Приз жюри далеко не самый главный, но это шаг вперед по сравнению с прошлым призом за сценарий, то есть он по ступенькам постепенно поднимается, так что в дальнейшем он может выиграть приз и выше. Но он, конечно, надеялся на большее», — сказал Разлогов.

Собеседник агентства отметил, что Звягинцеву приходится тяжелее на конкурсе, так как он из России. «Это расплата за то, в какой стране он живет, так как она не входит в приоритетные страны для Канн, ему сложнее, чем другим», — пояснил он.

Фильм Звягинцева «Нелюбовь» рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает.