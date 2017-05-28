В Одессе под клубом протестуют против концерта Лободы: в ход пошли петарды, дымовые шашки и слезоточивый газ

Они требуют остановить выступление и изгнать исполнительницу, одно из требований — лишение ее гражданства Украины.

В Одессе представители ряда патриотических организаций митингуют у ночного клуба «Ибица» в Аркадии, где запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Об этом сообщает «Думская».

Позже, пишет издание, неизвестные бросили в толпу две петарды. Обошлось без последствий. Также в ход пошли дымовые шашки — их аналогично было две.

«Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка. Полиция задержала одного из активистов, товарищи пытались его отбить, но безуспешно», — сообщает «Думская».

Полиция пыталась произвести личный досмотр двух активистов, те отказались, и вспыхнула потасовка. В ходе нее кто-то применил слезоточивый газ. Отказавшихся «досматриваться» задержали, впрочем ненадолго. Задержанных уже отпустили.