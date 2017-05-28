В Киеве на озере Тельбин запустили систему аэрации
По словам Кличко, система аэрации, которую установили на озере, является уникальной, поскольку позволит насыщать кислородом воду и очищать ее.
По словам Кличко, система аэрации, которую установили на озере, является уникальной, поскольку позволит насыщать кислородом воду и очищать ее.
На столичном озере Тельбин сегодня при участии мэра Киева Виталия Кличко запустили систему аэрации, которая позволит очищать водоем. Об этом сообщает
По словам Кличко, система аэрации, которую установили на озере, является уникальной, поскольку позволит насыщать кислородом воду и очищать ее. «И здесь можно будет безопасно купаться. А озеро Тельбин станет еще более популярным местом отдыха киевлян», — добавил он.
На протяжении многих лет с тротуаров в водоем дождевыми потоками сносило грязь. Поскольку озеро является достаточно глубоким, естественная аэрация сверху не позволяет насыщать его кислородом.
Сейчас установлена система, которая состоит из 8 аэраторов, работает мощная компрессорная станция и вдоль берега проложен трубопровод с кислородным воздухом. Оно подается по трубам в центр озера и насыщает кислородом воду.