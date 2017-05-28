В Киеве на озере Тельбин запустили систему аэрации

На столичном озере Тельбин сегодня при участии мэра Киева Виталия Кличко запустили систему аэрации, которая позволит очищать водоем. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам Кличко, система аэрации, которую установили на озере, является уникальной, поскольку позволит насыщать кислородом воду и очищать ее. «И здесь можно будет безопасно купаться. А озеро Тельбин станет еще более популярным местом отдыха киевлян», — добавил он.

На протяжении многих лет с тротуаров в водоем дождевыми потоками сносило грязь. Поскольку озеро является достаточно глубоким, естественная аэрация сверху не позволяет насыщать его кислородом. Из-за этого начался процесс гниения и озеро постепенно начало превращаться в болото.

Сейчас установлена система, которая состоит из 8 аэраторов, работает мощная компрессорная станция и вдоль берега проложен трубопровод с кислородным воздухом. Оно подается по трубам в центр озера и насыщает кислородом воду.