Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Криштиану Роналду показал беременную возлюбленную
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Как советский фарфор и чужие фото «вдохновляют» художниковВ США разгорается скандал вокруг новой скульптуры одного из самых высокооплачиваемых художников современности
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
"Медовый месяц закончился": эксперт об отношениях Украины и США
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
СМИ: Минобороны РФ построят вертолетоносец несмотря на санкции
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест
BMW показала мотоцикл с выдвигающимся сиденьем
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
8«Суперлюди» Японии
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12Воспоминания Набережной Круазет
22:36 (мск), источник: 112.ua

В Киеве на озере Тельбин запустили систему аэрации

По словам Кличко, система аэрации, которую установили на озере, является уникальной, поскольку позволит насыщать кислородом воду и очищать ее.

Источник: 112.ua

На столичном озере Тельбин сегодня при участии мэра Киева Виталия Кличко запустили систему аэрации, которая позволит очищать водоем. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам Кличко, система аэрации, которую установили на озере, является уникальной, поскольку позволит насыщать кислородом воду и очищать ее. «И здесь можно будет безопасно купаться. А озеро Тельбин станет еще более популярным местом отдыха киевлян», — добавил он.

На протяжении многих лет с тротуаров в водоем дождевыми потоками сносило грязь. Поскольку озеро является достаточно глубоким, естественная аэрация сверху не позволяет насыщать его кислородом. Из-за этого начался процесс гниения и озеро постепенно начало превращаться в болото.

Сейчас установлена система, которая состоит из 8 аэраторов, работает мощная компрессорная станция и вдоль берега проложен трубопровод с кислородным воздухом. Оно подается по трубам в центр озера и насыщает кислородом воду.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Футбол: "Зенит" уволил Мирчу Луческу
В Сирии сообщили о гибели 20 человек при ударе коалиции в Ракке
Глава Пентагона назвал КНДР «прямой угрозой» для США
Россиянка обыграла первую «ракетку» мира на старте Ролан Гаррос
DW: Меркель больше не считает США надежным партнером
Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля
Авиалайнер XXI века: в чем секрет российского самолета МС-21
Джон Траволта подарил свой Boeing-707 австралийскому музею
Спорт
«Зенит» расторг контракт с главным тренером Луческу Отмечается, что решение о досрочном расторжении соглашения с 71-летним румынским специалистом принял совет директоров клуба
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Петербургские коммуналки превратят в хостелы
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь