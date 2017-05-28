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28 мая, источник: "РИА Новости" Украина

Жена Кличко рассказала о домашних концертах с мужем

По словам Натальи Кличко, муж хорошо играет на гитаре, поэтому, когда у него есть свободное время, они устраивают концерты дома: «Мы продолжаем делать такие домашние концерты и я очень люблю, когда муж в полном релаксе играет на гитаре».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья сообщила, что они с мужем иногда устраивают домашние концерты, передает «Светская жизнь».

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Как отметила Наталья Кличко, она сама строит певческую карьеру, чтобы получить свою аудиторию: «Моя цель — это найти свою публику и делиться своим творчеством».

По ее словам, муж хорошо играет на гитаре, поэтому, когда у него есть свободное время, они устраивают концерты дома.

«Мы продолжаем делать такие домашние концерты и я очень люблю, когда муж в полном релаксе играет на гитаре. Мы находим те минуты, когда мы можем быть друг для друга, с семьей и тогда он играет на гитаре», — отметила она, добавив, что особенно Виталий Кличко любит песни «Сіла птаха» и «Чом ти не прийшов».

Напомним, в феврале жена мэра отметила день рождения в столичном ресторане «Монако», где исполнила несколько песен.

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