Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Как советский фарфор и чужие фото «вдохновляют» художниковВ США разгорается скандал вокруг новой скульптуры одного из самых высокооплачиваемых художников современности
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«2 самые лучшие в мире подлодки»: Трамп разболтал секрет США
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
СМИ: Минобороны РФ построят вертолетоносец несмотря на санкции
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
9Теракт в Манчестере
14События недели в фотографиях
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
28 мая, источник: РИА Новости

Кэмерона раскритиковали за покупку носков без очереди

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон замечен в одном из магазинов Лондона за покупкой пары носков без очереди. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Политик заинтересовался парой носков, которые продавались со скидкой в магазине JD Sports. Когда Кэмерон вместе с телохранителями пытался «проскочить» к кассе мимо клиентов, стоявших в очереди, его сняла на камеру одна из посетительниц.

Женщину возмутило поведение бывшего главы кабинета. «Не понимаю, почему сейчас он заслуживает какого-то особого обращения, он ведь больше не премьер. Несмотря на это, он пытался встать впереди всех», — поделилась она с журналистами.

Автор видео также отметила, что в магазине политик явно чувствовал себя «не в своей тарелке».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
'Зверь' Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Брюсселе
В Сирии сообщили о гибели 20 человек при ударе коалиции в Ракке
Глава Пентагона назвал КНДР «прямой угрозой» для США
Россиянка обыграла первую «ракетку» мира на старте Ролан Гаррос
DW: Меркель больше не считает США надежным партнером
Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля
В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту
Джон Траволта подарил свой Boeing-707 австралийскому музею
Спорт
«Зенит» расторг контракт с главным тренером Луческу Отмечается, что решение о досрочном расторжении соглашения с 71-летним румынским специалистом принял совет директоров клуба
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Получение бесплатной земли существенно упростят
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь