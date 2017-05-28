Кэмерона раскритиковали за покупку носков без очереди

Политик заинтересовался парой носков, которые продавались со скидкой в магазине JD Sports. Когда Кэмерон вместе с телохранителями пытался «проскочить» к кассе мимо клиентов, стоявших в очереди, его сняла на камеру одна из посетительниц.

Женщину возмутило поведение бывшего главы кабинета. «Не понимаю, почему сейчас он заслуживает какого-то особого обращения, он ведь больше не премьер. Несмотря на это, он пытался встать впереди всех», — поделилась она с журналистами.

Автор видео также отметила, что в магазине политик явно чувствовал себя «не в своей тарелке».