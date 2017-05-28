Кэмерона раскритиковали за покупку носков без очереди
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Политик заинтересовался парой носков, которые продавались со скидкой в магазине JD Sports. Когда Кэмерон вместе с телохранителями пытался «проскочить» к кассе мимо клиентов, стоявших в очереди, его сняла на камеру одна из посетительниц.
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Автор видео также отметила, что в магазине политик явно чувствовал себя «не в своей тарелке».