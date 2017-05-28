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28 мая, источник: РИА Новости

Звягинцев назвал приз Каннского фестиваля трамплином для фильма «Нелюбовь»

КАНН, 28 мая — РИА Новости. Российский режиссер Андрей Звягинцев, который получил приз жюри Каннского фестиваля, назвал это признанием его заслуг и трамплином для его картины «Нелюбовь».

Источник: РИА Новости

Фильм «Нелюбовь» участвовал в конкурсе в Канне наряду с другими 18 картинами. Он рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары, которая так поглощена личными проблемами, что полностью забывает о своем двенадцатилетнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает.

«Любая награда на фестивале такого уровня — это, безусловно, признание твоей заслуги, твоей и твоей группы. Твой фильм отмечен — и это, без сомнения, важно. Я не устаю повторять, что фестиваль класса А, такой как Канн — это невероятный трамплин для картины, такой прыжок вверх», — сказал Звягинцев.

По его словам, сам факт попадания картины в конкурс дает невероятные возможности для его будущих проектов.

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