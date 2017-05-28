Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка

В Одессе организаторы отменили концерт певицы Светланы Лободы в ночном клубе «Ибица» в Аркадии, сообщает издание «Думская». По информации советника начальника ГУНП Руслана Форостяка, полиция составила всего один протокол по 173 статье КУоАП — «мелкое хулиганство». Задержанных нет. Также сообщается о двух ложных сигналах о минировании клуба «Ибица».
Ранее сообщалось, что представители ряда патриотических организаций митинговали у ночного клуба «Ибица» в Аркадии, где был запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Они требовали остановить выступление и изгнать исполнительницу, одно из требований — лишение ее гражданства Украины.
Неизвестные бросили в толпу две петарды. Также в ход пошли дымовые шашки.
«Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка. Полиция задержала одного из активистов, товарищи пытались его отбить, но безуспешно», — сообщает «Думская».
Полиция пыталась произвести личный досмотр двух активистов, те отказались, и вспыхнула потасовка. В ходе нее кто-то применил слезоточивый газ. Отказавшихся «досматриваться» задержали, впрочем ненадолго. Задержанных сразу же отпустили.