Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка

В Одессе организаторы отменили концерт певицы Светланы Лободы в ночном клубе «Ибица» в Аркадии, сообщает издание «Думская». По информации советника начальника ГУНП Руслана Форостяка, полиция составила всего один протокол по 173 статье КУоАП — «мелкое хулиганство». Задержанных нет. Также сообщается о двух ложных сигналах о минировании клуба «Ибица».

Ранее сообщалось, что представители ряда патриотических организаций митинговали у ночного клуба «Ибица» в Аркадии, где был запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Они требовали остановить выступление и изгнать исполнительницу, одно из требований — лишение ее гражданства Украины.