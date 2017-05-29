Основная волна ЕГЭ-2017 начнется в России экзаменами по географии и информатике
В основном периоде примет участие 703 тыс. человек.
В основном периоде примет участие 703 тыс. человек.
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2017 году начинается в России с экзаменов по географии и информатике.
В основном периоде примет участие 703 тыс. человек, 618 тыс. из них — выпускники текущего года.
Он добавил, что ЕГЭ пройдет в 5 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ).
Глава Рособрнадзора также отметил, что в 2017 году большинство детей снова выбрали для сдачи и базовый, и профильный уровень по математике. «Так как у выпускников есть возможность сдавать и профильную, и базовую (математику — прим. ТАСС), у нас тенденция к тому, что выбирают обе математики — морально, может, выпускникам комфортнее», — сказал Кравцов.
В этом году школьные выпускные испытания практически не изменились.
Таким образом, на данный момент она остается только в экзамене по английскому языку.
Что касается технологических изменений, в 2017 году уже в 40% ППЭ контрольные измерительные материалы будут распечатываться непосредственно в самой аудитории перед экзаменом, чтобы избежать утечек и других нарушений. Кроме того, уже в этом году число аудиторий с
29 мая в
Основная волна ЕГЭ завершится 1 июля. Досрочная волна Единого госэкзамена проходила с 23 марта по 14 апреля. В ней приняли участие 44 тыс. человек. Экзамены прошли во всех субъектах РФ, за исключением Чукотского автономного округа, в 275 пунктах проведения экзаменов. ЕГЭ досрочной волны прошли без сбоев.
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?