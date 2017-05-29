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01:14 (мск), источник: РИА Новости

Выпускники 2017 года напишут свой первый ЕГЭ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Выпускники российских школ в понедельник напишут свой первый ЕГЭ из основного периода 2017 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Источник: РИА Новости

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года, в понедельник начинается основной период ЕГЭ: в этот день проходят экзамены по географии и информатике и ИКТ.

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По данным Рособрнадзора, заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ подали около 65,5 тысячи человек, выпускной экзамен по географии в основной период сдавать решили 21,5 тысячи выпускников.

Как отметили в ведомстве, ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение в онлайн-режиме, и использоваться технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов непосредственно в аудиториях.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что свои результаты участники экзаменов по этим предметам узнают не позднее 14 июня 2017 года. Основной период ЕГЭ-2017 продлится до 1 июля.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.

Досрочный период ЕГЭ 2017 года проходил с 23 марта по 14 апреля. Досрочно экзамены сдавали около 26,5 тысячи участников, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщал ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

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