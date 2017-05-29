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03:19 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье отметят Всемирный день без табака

Для граждан будет организована «горячая линия».

Источник: VLADNEWS

В Приморье отметят Всемирный день без табака: Роспотребнадзор края подготовил план мероприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, в подразделениях пройдут тематические мероприятия, а для граждан будет организована «горячая линия» (пройдет 1 и 2 июня).

Ежегодно 31 мая во всем мире отмечают Всемирный день без табака: эта дата привлекает внимание к рискам для здоровья, связанным с табакокурением и другими способами употребления табака. В 2017 году девиз дня звучит так: «Табак — угроза для развития».

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