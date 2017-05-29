В Приморье отметят Всемирный день без табака
Для граждан будет организована «горячая линия».
Для граждан будет организована «горячая линия».
В Приморье отметят Всемирный день без табака: Роспотребнадзор края подготовил план мероприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Ежегодно 31 мая во всем мире отмечают Всемирный день без табака: эта дата привлекает внимание к рискам для здоровья, связанным с табакокурением и другими способами употребления табака. В 2017 году девиз дня звучит так: «Табак — угроза для развития».