Конец рабочей недели во Владивостоке испортят дожди
Осадки начнутся уже в среду, 31 мая и продолжатся до пятницы, 2 июня.
Осадки начнутся уже в среду, 31 мая и продолжатся до пятницы, 2 июня.
Владивосток, 29 мая, PrimaMedia.
Новая рабочая неделя во Владивостоке начнется с солнца и закончится дождями. Циклон накроет столицу Приморья уже в среду, 31 мая. Температура воздуха на неделе будет держаться на отметке +19…+21°C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.ру.
В понедельник, 29 мая, во Владивостоке будет тепло и ветрено. Температура воздуха днем поднимется до +20…+22°C.
На следующий день, 30 мая, в столице Приморья немного похолодает — до +15…+17°C. Будет дуть сильный ветер.
Дожди во Владивостоке начнутся в ночь на среду, 31 мая, и продолжат идти весь день. Температура воздуха днем опустится до +14…+16°C.
В четверг, 1 июня, во Владивостоке все еще будет дождливо, лишь к вечеру погода прояснится. Воздух прогреется до +19…+21°C.
В пятницу, 2 июня, дождь ожидается только во вторую половину дня и будет кратковременным. Температура днем составит +18…+20°C.