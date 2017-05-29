Конец рабочей недели во Владивостоке испортят дожди

Владивосток, 29 мая, PrimaMedia.

Новая рабочая неделя во Владивостоке начнется с солнца и закончится дождями. Циклон накроет столицу Приморья уже в среду, 31 мая. Температура воздуха на неделе будет держаться на отметке +19…+21°C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.ру.

В понедельник, 29 мая, во Владивостоке будет тепло и ветрено. Температура воздуха днем поднимется до +20…+22°C.

На следующий день, 30 мая, в столице Приморья немного похолодает — до +15…+17°C. Будет дуть сильный ветер.

Дожди во Владивостоке начнутся в ночь на среду, 31 мая, и продолжат идти весь день. Температура воздуха днем опустится до +14…+16°C.

В четверг, 1 июня, во Владивостоке все еще будет дождливо, лишь к вечеру погода прояснится. Воздух прогреется до +19…+21°C.

В пятницу, 2 июня, дождь ожидается только во вторую половину дня и будет кратковременным. Температура днем составит +18…+20°C.