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03:15 (мск), источник: VLADNEWS

Приморцам рассказали, как обезопасить детей на летнем отдыхе

Памятка для граждан.

О том, что нужно знать, отправляя ребенка на летний отдых, приморцам рассказали специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии, сообщает РИА VladNews.

Впереди долгожданные каникулы, и каждый родитель задумывается о том, куда же отправить ребенка отдохнуть. Сегодня на рынке детского отдыха существует большой выбор разнообразных предложений. Лагерь — отличный способ организовать ребенку действительно яркие каникулы. Но при выборе лагеря нужно быть предельно внимательным и последовательным, чтобы долгожданная поездка оставила после себя только самые радостные воспоминания.

Остановив свой выбор на одном из лагерей, перед покупкой путевки обязательно получите максимальное количество информации о лагере и предоставляемых им услугах, которая в обязательном порядке должна быть доведена до заказчика услуг в соответствии с требованиями законодательства (ст. 8, 10 Закона РФ «О защите прав потребителей»), в частности:

— о стоимости путевки и условиях приобретения услуг (в т.ч. о стоимости дополнительных услуг, о порядке оплаты);.

— о правилах и условиях эффективного и безопасного использования услуг (в т.ч. о правилах внутреннего распорядка, о правилах посещения детей родителями в период пребывания в лагере, о медицинском обслуживании);.

— об адресе (месте нахождения), фирменном наименовании (наименовании) исполнителя (в т.ч. о месте нахождении лагеря, контактных телефонах), об исполнителях услуг (в т.ч. местонахождения и наименование), с которыми заключены договоры на оказание медицинских услуг, образовательных услуг, страхования и т. д.);.

— сведения о номере лицензии и сроках ее действия, а также информация об органе, выдавшем лицензию (на медицинскую деятельность действующего в лагере медицинского кабинета; на образовательную деятельность при осуществлении образовательной деятельности).

Законодательством (ст. 10 ФЗ от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации») предусмотрено заключение между исполнителем (детским лагерем, агентством) и заказчиком (родители ребенка) договора в письменной форме. При приобретении путевки в детский лагерь необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора. В договоре должны быть прописаны:

1. Местонахождение исполнителя (адрес лагеря), контактные телефоны. 2. Сведения о заказчике (один из родителей ребенка) и данные о самом ребенке, который будет пребывать в лагере.

3. Предмет договора: информация о потребительских свойствах путевки — о порядке доставки детей до лагеря и обратно; о порядке размещения и проживания, питания ребенка; о программе пребывания; об услугах (бесплатных и за дополнительную плату), которые предоставляет лагерь, и т. ч. по организации досуга.

4. Сведения о стоимости путевки и порядке оплаты.

5. Права и обязанности сторон.

6. Перечень четко сформулированных оснований отчисления ребенка из лагеря.

7. Условия и порядок расторжения договора, в том числе о порядке отказа от исполнения договора на оказание услуг.

8. Порядок полного возмещения убытков, причинённых ему вследствие некачественно оказанных услуг и т. д.).

9. Порядок разрешения споров: сведения о порядке и сроках предъявления претензий к исполнителю в случае нарушения последним условий договора.

Важно, чтобы каникулы ребенка прошли полезно, интересно и самое главное — безопасно. Помните, что договор — основа безопасности Вашего ребенка и Ваши гарантии.

В случае некачественного оказания услуг, необходимо знать, что потребитель имеет право не только на компенсацию морального вреда, но и в случае некачественно оказанных услуг — вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, соответствующего уменьшения цены оказанной услуги, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами, а также вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги.

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