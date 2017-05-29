Приморские выпускники напишут сегодня первый ЕГЭ

Владивосток, 29 мая, PrimaMedia.

Выпускники пишут сегодня первый ЕГЭ по выбору. 11-классникам предстоит сдать географию и информатику, а уже 31 мая всех выпускников ждет обязательный экзамен по математике, сообщает ИА PrimaMedia.

В этом году единый государственный экзамен сдадут 9 717 приморцев, 8 647 из них — выпускники муниципальных образовательных учреждений края, 2 110 — выпускники из школ Владивостока.

Расписание:

29 мая (понедельник) — география и информатика;.

31 мая (среда) — математика (базовый уровень);.

2 июня (пятница) — математика (профильный уровень);.

5 июня (понедельник) — обществознание;.

7 июня (среда) — физика, литература;.

9 июня (пятница) — русский язык;.

13 июня (вторник) — иностранные языки (письменная часть);.

15, 16 июня (четверг, пятница) — иностранные языки (устная часть);.

19 июня (понедельник) — химия, история.

Также для каждого предмета предусмотрены резервные дни — на случай болезни или когда выбранные экзамены выпадают на один день.

Напомним, с прошлого года в ЕГЭ внесены изменения. У экзамена по математике теперь есть два уровня: профильный и базовый. Уровень выбирает сам ученик, в зависимости от будущей профессии. Еще одно изменение коснулось экзамена по английскому языку: он состоит из двух частей — письменной и устной.

На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными устройствами и материалами: по математике — линейкой; по физике — линейкой и непрограммируемым калькулятором; по химии — непрограммируемым калькулятором; по географии — линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором.