​В Приморье приостановлено рассмотрение заявок на «дальневосточные гектары»

В Приморье приостановлено рассмотрение некоторых заявок на «дальневосточные гектары»: речь идет о землях на территориях охотничьих угодий. Об этом рассказал замглавы минвостокразвития Сергей Качаев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. Как он пояснил, причина данной меры — стремление не отказывать гражданам, подавшим заявки. При этом, согласно указанию правительства РФ, в регионах ДФО к 15 июня должен быть полностью ликвидирован разрыв между числом поданных и удовлетворенных заявок.

Как отметил Сергей Качаев, больше всего работы предстоит проделать двум регионам — Якутии и Приморскому краю, в которых принято наибольшее количество заявок на гектары:

— Для Приморья актуален вопрос охотхозяйственных соглашений. Сейчас на них нельзя предоставлять землю. Приморский край, чтобы не отказывать гражданам, которые подали заявки на территории охотугодий, приостанавливает рассмотрение заявок и информирует граждан о том, что возможно взять участок появится только после внесения изменений в закон. В связи с этим у них растет количество приостановленных заявок, идет нарушение срока. Это главная причина, — сказал он.

На данный момент разрыв сокращен на 100% в трех регионах — Магаданской области, Еврейской автономии и на Чукотке.