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03:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Иностранные и дальневосточные музыканты парадом прошлись по центру Хабаровска

В мероприятии приняли участие кельтские волынщики, оркестр вооруженных сил Монголии и коллектив из Казахстана.

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фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Хабаровск, 29 мая, AmurMedia.

Военно-духовой оркестр «Амурские волны» прошелся по центру Хабаровска. Друг за другом, по городским улицам промаршировали музыкальные коллективы из Хабаровска, Монголии, Казахстана и других стран, сообщает корр. ИА AmurMedia.

По традиции, парад военных духовых оркестров «Амурские волны» прошел в центре города. Помимо знакомого многим горожанам местного коллектива, в мероприятии приняли участие и иностранные коллективы: Оркестр кельтских волынок и барабанов, Центральный оркестр Вооруженных сил Монголии и Биг Бэнд Президентского оркестра Службы государственной охраны полка «Айбын» Республики Казахстан. Из российских участников на параде прошли оркестры Восточного военного округа, Оркестр штаба Восточного регионального командования Федеральной службы войск национальной гвардии.

Расширенным составом прилетел ансамбль барабанщиков «Фиеста» Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Большую концертную программу подготовил Центральный военный оркестр министерства обороны РФ. Присутствовал и ансамбль маршевых барабанщиков «mDrums».

Перед началом парада все музыканты исполнили вальс «Амурские волны».

Несмотря на жару, в центре города собралось очень много зрителей. Гостей приняли очень радушно, народ аплодировал музыкантам и выкрикивал радостные возгласы.

Очень сильно была заметна разница в дисциплине и стойкости между хабаровскими музыкантами и шотландскими волынщиками. Местные исполнители на каждой остановке исполняли разные композиции, радовались празднику вместе со зрителями, иностранцы же в перерывах между движением — отдыхали и обливались водой, борясь с жарой.

Особый восторг у публики вызвал неофициальный, но всеми любимый гимн Хабаровска «Над Амуром белым парусом».

На Комсомольской площади парад завершился концертом на крытой площадке.

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