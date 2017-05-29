В Ангарске отметили День Города
В Ангарске отметили День Города. И хотя он официально празднуется 30 мая, по традиции гуляния проходят в последние выходные мая.
В Ангарске отметили День Города. И хотя он официально празднуется 30 мая, по традиции гуляния проходят в последние выходные мая.
В Ангарске отметили День Города. И хотя он официально празднуется 30 мая, по традиции гуляния проходят в последние выходные мая.
Особенностью этого года стало открытие памятника — первостроителям. Его поставили, что логично, в парке Строителей. Кстати, сама идея возникла еще в 1970 году. Но все
— Из землянок военных поехали не в свои уютные квартиры, а в землянки на берег Китоя и Ангары, чтобы строить наш чудесный город. Это поистине трудовой подвиг. Не даром наш Ангарск — самый молодой город, удостоенный ордена Трудового Красного знамени, — говорит мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.