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04:00 (мск), источник: Вести Иркутск

В Ангарске отметили День Города

В Ангарске отметили День Города. И хотя он официально празднуется 30 мая, по традиции гуляния проходят в последние выходные мая.

Источник: Вести Иркутск

В Ангарске отметили День Города. И хотя он официально празднуется 30 мая, по традиции гуляния проходят в последние выходные мая.

Особенностью этого года стало открытие памятника — первостроителям. Его поставили, что логично, в парке Строителей. Кстати, сама идея возникла еще в 1970 году. Но все как-то не получалось. А в 2014 году с ней снова выступили почетные граждане города рожденного Победой. Деньги на монумент собирали почти всем городом. Кто сколько может. В итоге получилась такая бронзовая композиция. Трое мужчин в военной форме и женщина. Все они символизируют тех, кто сразу после окончания войны приехал строить нефтехимический завод и, конечно же, будущий город.

— Из землянок военных поехали не в свои уютные квартиры, а в землянки на берег Китоя и Ангары, чтобы строить наш чудесный город. Это поистине трудовой подвиг. Не даром наш Ангарск — самый молодой город, удостоенный ордена Трудового Красного знамени, — говорит мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.

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