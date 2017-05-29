Редкую фотографию Владивостока 1890-х годов обнаружили в Великобритании
В ближайшее время снимок передадут в мэрию столицы Приморья.
В ближайшее время снимок передадут в мэрию столицы Приморья.
Владивосток, 29 мая, PrimaMedia.
Редкая фотография Владивостока 1890-х годов нашлась в семье британского гражданина. Р. Кедж 26 мая передал снимок посольству России в Великобритании, а в ближайшее время его доставят в мэрию приморской столицы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
«Подлинность фотографии, являющейся семейной реликвией, подтверждена Национальным морским музеем. В ближайшее время она будет передана мэрии российского города», — говорится в сообщении
В знак признательности британцу вручили книгу А. Е. Туровского «Энциклопедия гербов и флагов».