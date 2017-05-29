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04:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Редкую фотографию Владивостока 1890-х годов обнаружили в Великобритании

В ближайшее время снимок передадут в мэрию столицы Приморья.

Владивосток, 29 мая, PrimaMedia.

Редкая фотография Владивостока 1890-х годов нашлась в семье британского гражданина. Р. Кедж 26 мая передал снимок посольству России в Великобритании, а в ближайшее время его доставят в мэрию приморской столицы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу посольства РФ.

«Подлинность фотографии, являющейся семейной реликвией, подтверждена Национальным морским музеем. В ближайшее время она будет передана мэрии российского города», — говорится в сообщении пресс-службы.

В знак признательности британцу вручили книгу А. Е. Туровского «Энциклопедия гербов и флагов».

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