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05:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Общественные приемные открылись на вокзалах ВСЖД в Иркутске и Улан-Удэ

Их цель — сбор вопросов и предложений от пассажиров во время летней пассажирской кампании.

Общественные приемные начали работать на двух крупных вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги — Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ. Целью приемных является сбор вопросов и предложений от пассажиров во время летней пассажирской кампании. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСЖД.

«Наша задача — вести прямой диалог с пассажирами, рассказать им, как сегодня работает вокзальный комплекс, какие новые технологии планируется использовать, а также обеспечить своевременное и полное рассмотрение обращений граждан по вопросам обслуживания на вокзалах», — отметил начальник Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Дмитрий Сокольников.

Также в течение года на всех вокзалах магистрали каждый четверг проходит акция «День пассажира». Уже рассмотрено более 150-ти различных предложений от путешественников. По словам специалистов, чаще всего звучат пожелания относительно графика движения пассажирских и пригородных поездов, а также вопросы о правилах перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа. С начала года в адрес работников вокзального комплекса поступило 64 благодарности от пассажиров.

Прием пассажиров осуществляют специалисты региональной дирекции железнодорожных вокзалов, Восточно-Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» и ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания».

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