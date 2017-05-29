Омичи во время грозы заметили над городом редкие тропические облака мамматус

Так, жители нескольких районов видели над Омском редкие облака мамматус, которые еще называют вымеобразными из-за своей формы. Как правило, эти облака встречаются в тропических широтах и образуются перед грозой.

Вчера в Омске прошла первая весенняя гроза. После ее окончания омичи принялись выкладывать в соцсети фотографии городских пейзажей.

Судя по обилию фотографий облаков в соцсетях, редкое погодное явление впечатлило омичей. Снимки были опубликованы во многих городских пабликах.

Редко встречающиеся облака видели омичи, живующие в разных районах города. Их заметили даже за пределами Омска.

Те, кто отдыхал в это время на даче, тоже стали свидетелями редкого погодного явления.

Несмотря на всю кажущуюся красоту, такие облака довольно опасны. Их появление часто связывают с грозовыми штормами, сдвигами ветра.

Снимки необычных омских облаков появились даже в московском паблике, посвященном погоде.