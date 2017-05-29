Омичи во время грозы заметили над городом редкие тропические облака мамматус
Омичи делились фотографиями вчерашних природных явлений — грозы, облаков, радуги.
Омичи делились фотографиями вчерашних природных явлений — грозы, облаков, радуги.
Вчера в Омске прошла первая весенняя гроза. После ее окончания омичи принялись выкладывать в соцсети фотографии городских пейзажей.
Так, жители нескольких районов видели над Омском редкие облака мамматус, которые еще называют вымеобразными
Судя по обилию фотографий облаков в соцсетях, редкое погодное явление впечатлило омичей. Снимки были опубликованы во многих городских пабликах.
Редко встречающиеся облака видели омичи, живующие в разных районах города. Их заметили даже за пределами Омска.
Те, кто отдыхал в это время на даче, тоже стали свидетелями редкого погодного явления.
Несмотря на всю кажущуюся красоту, такие облака довольно опасны. Их появление часто связывают с грозовыми штормами, сдвигами ветра.
Снимки необычных омских облаков появились даже в московском паблике, посвященном погоде.
Также омичи, обитающие в разных округах города, делились фотографиями самой грозы, а затем вновь схватились за фотоаппараты и телефоны, чтобы запечатлеть радугу, последовавшей за непогодой.
А житель Тюкалинского района продемонстрировал на фотографии крупный град, который выпал вчера вечером.