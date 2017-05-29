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06:08 (мск), источник: Om1.ru

Омичи во время грозы заметили над городом редкие тропические облака мамматус

Омичи делились фотографиями вчерашних природных явлений — грозы, облаков, радуги.

Вчера в Омске прошла первая весенняя гроза. После ее окончания омичи принялись выкладывать в соцсети фотографии городских пейзажей.

Так, жители нескольких районов видели над Омском редкие облака мамматус, которые еще называют вымеобразными из-за своей формы. Как правило, эти облака встречаются в тропических широтах и образуются перед грозой.

Судя по обилию фотографий облаков в соцсетях, редкое погодное явление впечатлило омичей. Снимки были опубликованы во многих городских пабликах.

Редко встречающиеся облака видели омичи, живующие в разных районах города. Их заметили даже за пределами Омска.

Те, кто отдыхал в это время на даче, тоже стали свидетелями редкого погодного явления.

Несмотря на всю кажущуюся красоту, такие облака довольно опасны. Их появление часто связывают с грозовыми штормами, сдвигами ветра.

Снимки необычных омских облаков появились даже в московском паблике, посвященном погоде.

Также омичи, обитающие в разных округах города, делились фотографиями самой грозы, а затем вновь схватились за фотоаппараты и телефоны, чтобы запечатлеть радугу, последовавшей за непогодой.

А житель Тюкалинского района продемонстрировал на фотографии крупный град, который выпал вчера вечером.

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