Красноярцы вышли на митинг против строительства храма на Стрелке

В воскресенье, 28 мая, в Красноярске в сквере Космонавтов прошел митинг против строительства храма на Стрелке. По данным организаторов, в мероприятии приняли участие более 100 человек.

Красноярцы держали плакаты: «Россия опять на плоской земле и под хрустальным куполом?», «Красноярск против застройки Стрелки», «Нет храму на Стрелке — там нас ловят!», «Каждой уточке по попу, каждому попу по храму?». Митинг продлился 40 минут.

В сквер вышли и защитники строительства. Так, пожилая женщина стояла с плакатом «Храм на Стрелке будет стоять и никаким силам не помешать этому».

Отметим, один из организаторов мероприятия — красноярец Денис Сапрыгин — в воскресенье утром обнаружил, что у его машины, припаркованной во дворе, порезаны шины, а капот исписан краской.