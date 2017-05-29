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05:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы вышли на митинг против строительства храма на Стрелке

В мероприятии приняли участие более 100 человек.

В воскресенье, 28 мая, в Красноярске в сквере Космонавтов прошел митинг против строительства храма на Стрелке. По данным организаторов, в мероприятии приняли участие более 100 человек.

Красноярцы держали плакаты: «Россия опять на плоской земле и под хрустальным куполом?», «Красноярск против застройки Стрелки», «Нет храму на Стрелке — там нас ловят!», «Каждой уточке по попу, каждому попу по храму?». Митинг продлился 40 минут.

В сквер вышли и защитники строительства. Так, пожилая женщина стояла с плакатом «Храм на Стрелке будет стоять и никаким силам не помешать этому».

Отметим, один из организаторов мероприятия — красноярец Денис Сапрыгин — в воскресенье утром обнаружил, что у его машины, припаркованной во дворе, порезаны шины, а капот исписан краской.

Храм планируется возвести на пл. Мира около Вантового моста. Информация о строительстве храма появилась еще в 2012 году, однако землю красноярская епархия получила лишь в этом году. Часть красноярцев возмутилась, что собор будут строить без учета их мнения. Горожане уже начали сбор подписей за проведение референдума. Митрополит Красноярский и Ачинский ответил на претензии красноярцев, заявив, что земля под храм была выделена по закону, на той же территории предприниматели планировали построить бизнес-центр.

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