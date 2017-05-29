Красноярская школьница стала победителем первенства Европы по хип-хопу

Школьница из Красноярска стала победителем в европейском состязании по хип-хопу. 9-летняя Екатерина Ковалева одержала первенство в конкурсе «Hip Hop Unite 2017».

Мероприятие проходило в Чехии с 25 по 27 мая. Бороться за первой место туда приехали десятки команд из разных страны. Дойдя до финала, Екатерина Ковалева, которая представляла красноярскую команду «Умка Страйк», сразилась с соперницей из Нидерландов.

Отметим, что победа досталась девочке не просто — судьи вынесли свое решение только после назначения дополнительных выходов. Также, в мероприятии приняли участие другие команды из Красноярска — «Марвел крю», «Бласт», «Черри» и «Прайд».