Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Порошенко поручил выдать паспорта жителям Донбасса и Крыма
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Медовый месяц закончился": эксперт об отношениях Украины и США
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
СМИ: Минобороны РФ построят вертолетоносец несмотря на санкции
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
20Крепостные стены XXI века
10В тени красоты
05:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярская школьница стала победителем первенства Европы по хип-хопу

Победу одержала 9-летняя Екатерина Ковалева.

Школьница из Красноярска стала победителем в европейском состязании по хип-хопу. 9-летняя Екатерина Ковалева одержала первенство в конкурсе «Hip Hop Unite 2017».

Мероприятие проходило в Чехии с 25 по 27 мая. Бороться за первой место туда приехали десятки команд из разных страны. Дойдя до финала, Екатерина Ковалева, которая представляла красноярскую команду «Умка Страйк», сразилась с соперницей из Нидерландов.

Отметим, что победа досталась девочке не просто — судьи вынесли свое решение только после назначения дополнительных выходов. Также, в мероприятии приняли участие другие команды из Красноярска — «Марвел крю», «Бласт», «Черри» и «Прайд».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СМИ сообщили о госпитализации Хворостовкого в Москве
Пхеньян произвел запуск ракеты Scud
Турчинов призвал построить «крепость» на границе с Россией
При распределении дополнительных доходов выиграли силовики
Черногория обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела
В понедельник Макрон сводит Путина на выставку в Версале
В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту
Выпускники 2017 года напишут свой первый ЕГЭ
Спорт
Почему «Зенит» избавился от Луческу В воскресенье клуб из Петербурга отправил 71-летнего румынского тренера в отставку. Подводим итоги его работы, в которых минусы явно перевешивают плюсы
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Получение бесплатной земли существенно упростят
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь