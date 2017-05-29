Колонна из тысячи красноярцев на велосипедах проехала по центру города

В Красноярске в воскресенье, 28 мая, состоялся велопарад. Колонна из двух тысяч людей проехала по центральным улицам.

Общий сбор состоялся на площади Мира возле Триумфальной арки. Отсюда колонна велосипедистов начала движение по маршруту пр. Мира — площадь Революции. Колонна проехала по кругу и вернулась к Триумфальной арке.

По словам организаторов, главная цель мероприятия — развитие велосипедной инфраструктуры в городе и повышение безопасности велосипедистов.