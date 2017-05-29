Пасмурная и мокрая погода ожидает Хабаровский край на этой неделе
Потеплеет только ближе к выходным.
Потеплеет только ближе к выходным.
Хабаровск, 29 мая, AmurMedia.
Дожди и похолодание будут в Хабаровском крае с 30 мая по 2 июня. Потепление ожидается только
— На этой неделе стоит ждать небольших осадков и понижение температур. До самых выходных днем воздух прогреется не более чем до +15…+20°C, а ночью будет примерно +3…+10°C, — уточнила Елена Трофимова.
Неустойчивая пасмурная погода продержится до самых выходных, сообщили в гидрометцентре.
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