Пасмурная и мокрая погода ожидает Хабаровский край на этой неделе

Хабаровск, 29 мая, AmurMedia.

Дожди и похолодание будут в Хабаровском крае с 30 мая по 2 июня. Потепление ожидается только 3—4 июня , сообщила корр. ИА AmurMedia дежурный синоптик Дальневосточного гидрометцентра Елена Трофимова.

— На этой неделе стоит ждать небольших осадков и понижение температур. До самых выходных днем воздух прогреется не более чем до +15…+20°C, а ночью будет примерно +3…+10°C, — уточнила Елена Трофимова.

Неустойчивая пасмурная погода продержится до самых выходных, сообщили в гидрометцентре.