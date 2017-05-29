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05:45 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пасмурная и мокрая погода ожидает Хабаровский край на этой неделе

Потеплеет только ближе к выходным.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 мая, AmurMedia.

Дожди и похолодание будут в Хабаровском крае с 30 мая по 2 июня. Потепление ожидается только 3—4 июня, сообщила корр. ИА AmurMedia дежурный синоптик Дальневосточного гидрометцентра Елена Трофимова.

— На этой неделе стоит ждать небольших осадков и понижение температур. До самых выходных днем воздух прогреется не более чем до +15…+20°C, а ночью будет примерно +3…+10°C, — уточнила Елена Трофимова.

Неустойчивая пасмурная погода продержится до самых выходных, сообщили в гидрометцентре.

— 3—4 мая стоит ожидать потепление до +17…+23°C. Предположительно, без осадков, — рассказала Елена Трофимова.

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