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05:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Футбольным болельщикам предлагают встретить «СКА-Хабаровск» в аэропорту

Футбольным болельщикам предлагают встретить «СКА-Хабаровск» в аэропорту, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, накануне спортсмены завоевали право выступать в Премьер-лиге.

«Давайте вместе поблагодарим ребят за добытое в “нелегком бою” право играть в Премьер-лиге», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Команда прибудет в краевую столицу 30 мая рейсом 6487 авиакомпании «Аэрофлот». Поприветствовать спортсменов можно будет в 9:40.

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