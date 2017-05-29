Футбольным болельщикам предлагают встретить «СКА-Хабаровск» в аэропорту
Футбольным болельщикам предлагают встретить «СКА-Хабаровск» в аэропорту, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Футбольным болельщикам предлагают встретить «СКА-Хабаровск» в аэропорту, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, накануне спортсмены завоевали право выступать в
«Давайте вместе поблагодарим ребят за добытое в “нелегком бою” право играть в Премьер-лиге», — говорится в сообщении
Команда прибудет в краевую столицу 30 мая рейсом 6487 авиакомпании «Аэрофлот». Поприветствовать спортсменов можно будет в 9:40.