Хабаровчанку оштрафовали за пьяную езду в Петропавловске, где она ни разу не была
Как выяснилось, удостоверением автолюбительницы воспользовался другой человек.
Как выяснилось, удостоверением автолюбительницы воспользовался другой человек.
В прокуратуру
О ситуации женщина узнала в декабре 2016-го, став участницей ДТП в Хабаровске. Полицейские выяснили, что летом прошлого года по решению суда
Оказалось, что водительское удостоверение, фигурирующее в постановлении мирового суда, у женщины украли еще в 2011 году. Взамен ей выдали новый документ.
Во время проверки сотрудники прокуратуры установили, что 14 июня 2016 года на проспекте Рыбаков в
Прокуратура добилась отмены постановления мирового судьи. Производство по административному делу прекращено, решение вступило в силу.