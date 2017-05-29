Хабаровчанку оштрафовали за пьяную езду в Петропавловске, где она ни разу не была

В прокуратуру Петропавловска-Камчатского обратилась жительница Хабаровска, которую оштрафовали и лишили водительских прав. По словам женщины, наказали ее за езду в пьяном виде по улицам камчатской столицы, хотя на полуострове хабаровчанка не была ни разу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Камчатского края.

О ситуации женщина узнала в декабре 2016-го, став участницей ДТП в Хабаровске. Полицейские выяснили, что летом прошлого года по решению суда Петропавловска-Камчатского ее признали виновной в управлении автомобилем в пьяном виде. На Камчатке горожанку приговорили к административному штрафу в 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на год и семь месяцев.

Оказалось, что водительское удостоверение, фигурирующее в постановлении мирового суда, у женщины украли еще в 2011 году. Взамен ей выдали новый документ.

Во время проверки сотрудники прокуратуры установили, что 14 июня 2016 года на проспекте Рыбаков в Петропавловске-Камчатском сотрудники ДПС остановили «Тойоту Марк-2», которой управляла пьяная молодая женщина. На освидетельствовании и при оформлении протокола девушка предъявила чужой документ, в который была вклеена ее фотография.

Прокуратура добилась отмены постановления мирового судьи. Производство по административному делу прекращено, решение вступило в силу.